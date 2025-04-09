Третий день I Детского медиафорума Псковской области проходит в Доме молодёжи

10:57, 09 апреля 2025, ПАИ

Третий день I Детского медиафорума Псковской области проходит на площадках Дома молодёжи сегодня, 9 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















Сегодня участники медиасмены узнают о приёмах и подходах к интервью, а также попрактикуются в нём. Кроме того, для обучающихся образовательных организаций пройдёт встреча с представителем Школы креативных индустрий.

Для советников директоров по воспитанию и шеф-редакторов муниципальных СМИ состоится круглый стол «Медиацентр – школа – район – область – страна. Работаем вместе» на примере Себежского района.

Помимо этого, для участников форума пройдёт лекция о том, как искусственный интеллект меняет медиа, а также о влиянии нейросетей, которую проведет секретарь Союза журналистов России, кандидат филологических наук, доцент факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, медиатехнолог, медиатренер Роман Серебряный.

Напомним, что медиафорум проходит в Пскове с 7 по 9 апреля. В течение трёх дней форума в его работе участвует более 100 ребят из большинства муниципалитетов региона. На площадках регионального центра поддержки одарённых детей «Вега», Дома молодёжи, государственного медиахолдинга Псковской области проходят мастер-классы и практические занятия. Ранее сообщалось, что участники медиафорума пообщались с представителями силовых ведомств, познакомились с работой редакций государственного медиахолдинга Псковской области и создавали аудиоподкасты.

Организаторы Первого детского медиафорума – «Навигаторы детства», государственный медиахолдинг Псковской области, региональное отделение Союза журналистов России. Партнёры форума – Центр развития одарённых школьников «Вега», Школа креативных индустрий, комитет по молодёжной политике Псковской области, «Альфа-банк».