О влиянии искусственного интеллекта рассказывает Роман Серебряный участникам Псковского детского медиафорума

13:09, 09 апреля 2025, ПАИ

Лекция о том, как искусственный интеллект меняет медиа, проходит в рамках I Детского медиафорума Псковской области в Доме молодёжи сегодня, 9 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

Секретарь Союза журналистов России, кандидат филологических наук, доцент факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, медиатехнолог Роман Серебряный рассказывает участникам медиасмены о том, в какие сферы интегрируются нейросети, как отличить закрытые и открытые нейросети.

На примере нейросети «Нейро» Роман Серебряный объяснил, как влияет распространение нейросетей на журналистику.

Также спикер рассказал участникам форума об ответственности, связанной с использованием нейросетей (если нейросеть кого-то оскорбила или нарушены авторские права), о том, где журналисты используют нейросети (создание виртуальных ведущих, первых газет, созданных нейросетью).

Кроме того, он предложил ребятам определить, какой текст написан роботом, а какой человеком.

Напомним, что медиафорум проходит в Пскове с 7 по 9 апреля. В течение трёх дней форума в его работе участвует более 100 ребят из большинства муниципалитетов региона. На площадках регионального центра поддержки одарённых детей «Вега», Дома молодёжи, государственного медиахолдинга Псковской области проходят мастер-классы и практические занятия. Ранее сообщалось, что участники медиафорума пообщались с представителями силовых ведомств, познакомились с работой редакций государственного медиахолдинга Псковской области и создавали аудиоподкасты.

Организаторы Первого детского медиафорума – «Навигаторы детства», государственный медиахолдинг Псковской области, региональное отделение Союза журналистов России. Партнёры форума – Центр развития одарённых школьников «Вега», Школа креативных индустрий, комитет по молодёжной политике Псковской области, «Альфа-банк».