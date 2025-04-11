Усовершенствовать критерии выбора сельских территорий для получения господдержки просят депутаты

09:48, 11 апреля 2025, ПАИ

Изменение критериев государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» обсудили представители законодательных органов Северо-Запада на заседании постоянного комитета ПАСЗР по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу. Псковскую область на рабочей встрече в Карелии представил председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов, сообщили ПАИ в пресс-службе областного Собрания.

Согласно программе, финансовая поддержка государства предоставляется на развитие инфраструктуры опорных населённых пунктов, включённых в долгосрочные планы развития сельских агломераций. На практике складывается ситуация, когда в муниципалитетах развиваются только так называемые центральные усадьбы, а другие населённые пункты не могут получить финансирования в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».

По мнению Андрея Козлова, тема, поднятая вологодскими депутатами, актуальна для Псковской области. Он на конкретных примерах объяснил, как такое правило сдерживает развитие муниципалитетов. «В Великолукском районе разработали проектно-сметную документацию стоимостью 20 млн рублей на строительство системы мелиорации и очистных сооружений, но проект не попал в программу, потому что населённый пункт, где планируется строительство, не является опорным пунктом. Ещё один пример. Есть населённый пункт Новосокольники, а животноводческая ферма строится в Насве. Новосокольники подходят под программу «КРСТ», а Насва – нет. Логично строить инфраструктурные объекты на территориях, где развивается сельское хозяйство, но программа так не работает», – отметил депутат.

Региональные законодатели подготовили обращение в Правительство РФ с просьбой поддержать перспективные сельские территории, где развивается аграрная отрасль и другие производства.

Кроме того, в связи с возросшей стоимостью кредитов, увеличением сроков строительства жилья и, соответственно, ввода объекта в эксплуатацию депутаты просят рассмотреть возможность увеличения с двух до трёх лет срока действия свидетельства, подтверждающего право гражданина на получение социальных выплат при принятии им решения о направлении социальной выплаты на строительство жилья.

В случае поддержки документа всеми заксобраниями Северо-Запада на ближайшей парламентской конференции обращение Парламентской Ассоциации Северо-Запада России направят в федеральные органы власти.