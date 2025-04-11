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Общество

Добровольную пожарную дружину создали в Крыпецком мужском монастыре

Добровольную пожарную дружину создали в Иоанно-Богословском Савво-Крыпецком мужском монастыре. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

  • Добровольную пожарную дружину создали в Крыпецком мужском монастыре
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Добровольную пожарную дружину создали в Крыпецком мужском монастыре
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Добровольную пожарную дружину создали в Крыпецком мужском монастыре
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Добровольную пожарную дружину создали в Крыпецком мужском монастыре
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Добровольную пожарную дружину создали в Крыпецком мужском монастыре
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Добровольную пожарную дружину создали в Крыпецком мужском монастыре
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Добровольную пожарную дружину создали в Крыпецком мужском монастыре
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Специалисты ведомства провели обучение по профессиональной подготовке для создания объектовой добровольной пожарной дружины на базе монастыря.

Проведение практического занятия по отработке действий во время тушения пожаров было нацелено на отработку слаженных действий добровольной пожарной дружины и отработку безопасных способов и методов тушения пожаров на территории монастыря и прилегающей территории.

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