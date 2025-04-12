О новой схеме мошенничества с ОСАГО рассказали в МВД

23:28, 11 апреля 2025, ПАИ

Мошенники начали активно использовать подделки сайтов известных страховых компаний для обмана граждан при покупке полисов ОСАГО, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.

Злоумышленники регистрируют доменные имена со словом osago или схожие с названиями реальных страховых фирм. Затем они размещают на платформе фишинговый сайт, который почти полностью копирует оригинальную страницу. Людям предлагают заполнить небольшую анкету, указав личные данные. После этого граждане должны оплатить электронный полис ОСАГО с помощью банковской карты. Злоумышленники направляют пользователя на поддельную страницу оплаты. Там ему предлагают ввести одноразовый код, присланный банком для подтверждения операции. Таким образом мошенники получают возможность полностью контролировать карту своей жертвы.

Напомним, что в Псковской области мошенники применяют различные схемы. С января по март в регионе мошенникам удалось обмануть 216 человек: в общей сложности они перевели злоумышленникам 87 млн 178 тысяч 179 рублей. С начала года на удочку пока не попался ни один житель Усвятского, Куньинского, Новоржевского, Пустошкинского, Красногородского и Гдовского районов.

Ранее в МВД сообщали, что мошенники пытаются продавать пожилым людям лекарства по «льготам». Также в ведомстве рассказали о новой схеме мошенничества с «бесплатными омолаживающими процедурами», подробнее об этом читайте по ссылке.