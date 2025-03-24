О новой схеме мошенничества с «бесплатными омолаживающими процедурами» рассказали в МВД

12:54, 24 марта 2025, ПАИ

Новая версия фишинга с якобы бесплатными косметологическими услугами распространяется в Telegram, сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Пользователю в мессенджере приходит сообщение о поиске моделей для омолаживающих процедур. Указано, что все услуги обещают сделать бесплатно, а в наличии осталось всего два места, призывая тем самым быстрее принять решение. В ведомстве подчёркивают, что подобные схемы – это явный почерк мошенников.

Правоохранительные органы также настоятельно рекомендуют быть бдительными и очень аккуратными в выборе медицинских услуг. Всегда необходимо проверять лицензии и отзывы о медицинской организации, чтобы избежать мошенничества.

Ранее в МВД сообщали, что мошенники пытаются продавать пожилым людям лекарства по «льготам». Подробнее об этом читайте здесь.