Мошенники пытаются продавать пожилым людям лекарства по «льготам»
МВД России призывает пенсионеров не доверять незнакомым людям, которые продают лекарства по «льготным» ценам, пишет РИА Новости.
После покупки лекарств у незнакомцев, использующих такую схему, может выясниться, что медикаменты оказались пустышками или товар и вовсе не дошёл до покупателя.
Чуть раньше МВД начало предупреждать об ещё одной мошеннической схеме, направленной против пожилых людей: под видом сотрудников управляющих компаний они предлагают помочь в перерасчёте квартплаты, а на самом деле пытаются выманить персональные данные людей.
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