Мошенники пытаются продавать пожилым людям лекарства по «льготам»

17:37, 22 марта 2025, ПАИ

МВД России призывает пенсионеров не доверять незнакомым людям, которые продают лекарства по «льготным» ценам, пишет РИА Новости.

После покупки лекарств у незнакомцев, использующих такую схему, может выясниться, что медикаменты оказались пустышками или товар и вовсе не дошёл до покупателя.

Чуть раньше МВД начало предупреждать об ещё одной мошеннической схеме, направленной против пожилых людей: под видом сотрудников управляющих компаний они предлагают помочь в перерасчёте квартплаты, а на самом деле пытаются выманить персональные данные людей.