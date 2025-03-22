Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Мошенники пытаются продавать пожилым людям лекарства по «льготам»

МВД России призывает пенсионеров не доверять незнакомым людям, которые продают лекарства по «льготным» ценам, пишет РИА Новости.

После покупки лекарств у незнакомцев, использующих такую схему, может выясниться, что медикаменты оказались пустышками или товар и вовсе не дошёл до покупателя.

Чуть раньше МВД начало предупреждать об ещё одной мошеннической схеме, направленной против пожилых людей: под видом сотрудников управляющих компаний они предлагают помочь в перерасчёте квартплаты, а на самом деле пытаются выманить персональные данные людей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












22 марта 2025

До +12 градусов ожидается в Псковской области 23 марта
22 марта 2025

Псковичам напомнили об ответственности за травяной пал
22 марта 2025

Третий фестиваль робототехники стартовал в Себеже

22 марта 2025

В Куньинском районе заасфальтируют ещё 1,6 километра дороги Плюхново – Кудряницы
22 марта 2025

12-метровую маскировочную сеть сплели в Себежском районе за два дня
22 марта 2025

Яркое красно-зелёное северное сияние запечатлели жители Псковской области минувшей ночью
22 марта 2025

Кошка Машуня из Псковского ГКЦ заняла второе место в конкурсе Минкультуры «Хвостатый хранитель 2.0»
22 марта 2025

Псковский ветеран СВО получил автомобиль с ручным управлением

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...