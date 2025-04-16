В Пскове выбрали победителей регионального этапа «Всероссийской студенческой весны»

22:42, 14 апреля 2025, ПАИ

В Псковской области завершился региональный фестиваль «Российская студенческая весна». На церемонии награждения объявили два Гран-при, 44 победителя и призёра, сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике Псковской области.

На конкурс было подано около 170 заявок. Наибольшее количество участников представило вокальное направление – 29 номеров. Студенты образовательных учреждений Псковской области проявили свои таланты в девяти творческих категориях: арт, видео, медиа, вокал, инструментальная музыка, танцы, театр, мода и оригинальный жанр.

На финальном гала-концерте в Городском культурном центре Пскова состоялась церемония награждения победителей, где лауреаты получили дипломы и подарки от партнёров конкурса.

По итогам конкурса Псковский государственный университет занял 20 призовых позиций и получил один Гран-при, который завоевала Мария Куракина в номинации «Вокал». Колледж ПсковГУ удостоен двух наград. Четыре призовых места у Псковского кооперативного техникума. Три награды завоевали студенты Великолукского лесотехнического колледжа, Великолукская государственная академия физической культуры и спорта – четыре призовых места и один Гран-при: его обладателями стали танцоры Артём Ненно и Алиса Горшкова.

Помимо этого, шесть призовых мест заняли студенты Псковского медицинского колледжа, два завоевали студенты Псковского агротехнологического колледжа и одно призовое место у Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса.

Также филиал ПсковГУ в Великих Луках завоевал три призовых места, одна награда у Великолукской государственной сельскохозяйственной академии и одно призовое место у Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова.

Победители регионального фестиваля «Всероссийская студенческая весна» получат возможность представить свою область на всероссийском конкурсе.

Напомним, что Псковский региональный фестиваль «Российская студенческая весна» организован для содействия развитию творческих и профессиональных навыков молодёжи и проходит при поддержке комитета по молодёжной политике Псковской области.

Организаторами фестиваля выступили ПОО ООО «Российский союз молодёжи», АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив», управление образования администрации города Великие Луки, комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова, ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет».