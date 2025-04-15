Чаще всего подработку ищут псковичи из сферы медиа и искусства

09:11, 15 апреля 2025, ПАИ

58% опрошенных из Псковской области в начале года сообщили, что рассматривают для себя поиск подработки помимо основного места трудоустройства в течение ближайших трех месяцев. В 4-м квартале 2024 года такой ответ дали 48%. То есть доля соискателей, которые хотели бы найти себе вторую работу, выросла на 10%, сообщает hh.ru.

Доля тех, кто в поиске подработки не заинтересован, в последние месяцы, наоборот, сокращается: если в 4-м квартале 2024 года это были 42% опрошенных, то сегодня уже 27%. При этом доля местных жителей, уже имеющих вторую работу, колеблется на уровне 7-8% уже более двух лет.

Чаще всего потребность в подработке испытывают соискатели из профессиональной сферы «Искусство, развлечения, массмедиа» (60% готовы рассмотреть такие вакансии), «Домашний, обслуживающий персонал» (58%), «Спорт, салоны красоты» и «Наука, образование» (по 56%), а также «Туризм, гостиницы, рестораны» (54%).

Те, кого подработка не интересует, чаще всего встречаются среди респондентов из сфер «Страхование» (63% сообщили, что не рассматривают дополнительную занятость), «Добыча сырья» (49%) и «Высший менеджмент» (46%).

Двумя работами на текущий момент могут похвастать по 13% опрошенных из сфер «Искусство, развлечения, массмедиа» и «Маркетинг, реклама, PR», 12% представителей науки и образования, 11% страховщиков и 10% IT-специалистов.