Никита Водопол наступил по народному календарю

07:01, 16 апреля 2025, ПАИ

Никита Водопол наступил по народному календарю, сообщает calend.ru. День получил свое название в честь Никиты Исповедника, игумена обители Мидикийской, жившего в VIII-IX веках.

Считалось, что в этот день водяной выходит из зимней спячки. Крестьяне старались его задобрить, угощая его хлебом, кашей или куриными потрохами. Говорили, что даже если водяной не отведает угощения, еда весной пригодится всем существам, обитающим в речных глубинах.

Особенно усердствовали рыболовы: они выливали масло в реку и просили удачи в ловле рыбы. Самые суеверные из них готовили для водяного особый подарок – за три дня до Никитиного дня покупали у цыган самую худую лошадь, не торгуясь, и откармливали ее хлебом и жмыхом. В последний вечер лошадь намазывали медом, вплетали в гриву ленты и топили в реке. Для рыболовов худшая примета была в том, если водяной отказывался принимать этот подарок.

Кроме того, существовала еще одна более практичная примета: если к Никитиному дню лед не сойдет, лов рыбы будет неудачным.