Кубок Лиги дебатов «Истина» достался школьникам из Гдова и Великих Лук

10:59, 17 апреля 2025, ПАИ

Определились победители пятого сезона Лиги дебатов «Истина». По результатам финальных игр, которые состоялись 16 марта в Пскове, среди школьников 8–9-х классов лучшей командой стала сборная Гдовской средней общеобразовательной школы, а среди учащихся 10–11-х классов – тройка игроков из лицея № 11 Великих Лук. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов































Старшеклассники из Гдова и Великих Лук оказались самыми убедительными, рассуждая на темы формирования семейных ценностей и роли карьеры в жизни человека. Таковы были темы финальных испытаний.

«Мы говорим на те темы, которые позволяют ребятам раскрываться. Показывать свой потенциал. И самое главное – накапливать опыт публичных выступлений, чтобы в дальнейшем, в своей взрослой жизни, им было гораздо комфортнее и эффективнее доказывать свою точку зрения», – пояснил вице-спикер Собрания, куратор Молодёжного парламента, который организует Лигу дебатов, Виктор Остренко.

В качестве экспертов, которые оценивали мастерство команд, выступили в том числе депутаты Псковского областного Собрания Игорь Дитрих и Александр Братчиков. Решающим при принятии решения было умение оппонентов «держать удар» и аргументированно отстаивать свою позицию.

«Для нас важно получить обратную связь. Наши коллеги, депутаты Псковского областного Собрания, имеют возможность понять, какими категориями ребята мыслят, какие они предложения выносят, для того чтобы потом учесть это в нашей совместной работе с Молодёжным парламентом, молодёжными организациями региона. Мне кажется, что этот проект может совершенствоваться. Будем всячески его поддерживать и развивать», – сказал в заключение спикер Собрания Александр Котов.

Добавим, что в пятом сезоне Лиги дебатов «Истина» впервые приняли участие все муниципальные образования Псковской области. В течение нескольких месяцев между собой соревновались 165 команд. В итоге места в финале распределились следующим образом.

Среди 8–9-х классов первое место заняли учащиеся Гдовской средней общеобразовательной школы, второе место досталось Идрицкой средней общеобразовательной школе, третье место присуждено Погранично-таможенно-правовому лицею Пскова и четвёртое – школе № 12 имени маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского города Великие Луки.

Среди 10–11-х классов победителем признана команда лицея № 11 Великих Лук, на втором месте – средняя школа № 6 Великих Лук, третьими стали школьники из Тямшанской гимназии и на четвёртом месте – Псковский кооперативный техникум.