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Общество

В России началась последняя полная рабочая неделя перед майскими праздниками

В России началась последняя полная рабочая неделя перед майскими праздниками.

Фото: ПАИ

Следующие две рабочие недели будут трёхдневными, россиян ждут длинные выходные сначала на Первомай (с 1 по 4 мая), а затем на День Победы (с 8 по 11 мая).

Напомним, что такие продолжительные праздники в мае стали возможными благодаря переносам выходных дней с февраля и марта. Всего из 31 календарного дня в мае рабочими будут 18, а выходными – 13.

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