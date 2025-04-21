В России началась последняя полная рабочая неделя перед майскими праздниками

07:30, 21 апреля 2025, ПАИ

В России началась последняя полная рабочая неделя перед майскими праздниками.

Следующие две рабочие недели будут трёхдневными, россиян ждут длинные выходные сначала на Первомай (с 1 по 4 мая), а затем на День Победы (с 8 по 11 мая).

Напомним, что такие продолжительные праздники в мае стали возможными благодаря переносам выходных дней с февраля и марта. Всего из 31 календарного дня в мае рабочими будут 18, а выходными – 13.