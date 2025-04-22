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Общество

Псковская область готовится к проведению форума соотечественников

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова провела первое заседание организационного комитета, который занимается подготовкой и проведением в регионе форума соотечественников «Псковская область: место, где хочется жить». На заседании участники обсудили «дорожную карту» и концепцию программы мероприятий, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

С 2010 года Псковская область успешно реализует госпрограмму по добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Это позволяет региону представлять свой опыт на мероприятиях федерального и международного уровней. Кроме того, Псковская область входит в число пилотных регионов, где будет отрабатываться комплекс мер поддержки иммигрантов при их переселении в Россию.

На фото Вера Емельянова

«Форум запланирован на начало июня. В его работе примут участие представители федеральных и региональных органов власти, общественных организаций и экспертного сообщества, соотечественники и иностранные студенты», – сообщила председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова.

В состав организационного комитета вошли представители исполнительных органов Псковской области, управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области, МИД России в Пскове и ПсковГУ.

Добавим, цель форума «Псковская область: место, где хочется жить» – определить современные тенденции и перспективы реализации госпрограммы по добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, обменяться опытом и сформировать лучшие практики субъектов России.

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