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Общество

Мошенники начали обманывать школьников с ответами к ЕГЭ

Мошенники начали воровать данные у школьников с помощью поддельных Telegram-каналов и сайтов с ответами для ОГЭ и ЕГЭ, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя центра бесшовности МТС ID Романа Аникушина.

Фото: ПАИ

По его словам, в этом году число таких ресурсов может вырасти втрое. Уже зафиксировано более 100 поддельных сайтов и десятки закрытых Telegram-каналов, предлагающих платный доступ к якобы верным ответам к ОГЭ и ЕГЭ.

Опасность заключается в том, что при регистрации на подобных сайтах люди вводят реальные данные: Ф. И. О., номера телефонов, электронную почту. Некоторые ресурсы могут заражать устройства вредоносным ПО, похищать пароли или даже давать мошенникам доступ к смартфонам и компьютерам.

В лучшем случае, отметил специалист, покупатель получит устаревшие ответы к экзаменам, а мошенник после перевода денег просто перестанет выходить на связь.

Купить ответы на ЕГЭ невозможно. Материалы для экзаменов хранятся в специальном помещении, которое оснащено круглосуточным видеонаблюдением. Данные также зашифрованы до проведения экзамена и его проверки, подчеркнул Роман Аникушин.

Напоним, ЕГЭ в 2025 году проходит в три этапа: досрочный (с 21 марта по 21 апреля), основной (с 23 мая по 23 июня) и дополнительный (с 4 по 23 сентября). Для участников ГИА есть возможность пересдать один учебный предмет по их выбору в дополнительные дни (3 и 4 июля). Ознакомиться с расписанием экзаменов можно здесь.

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