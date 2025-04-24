Проезд подорожает в Пскове с 11 мая

11:45, 24 апреля 2025, ПАИ

С 11 мая в автобусах Пскова подорожает стоимость проезда пассажиров и провоза багажа, сообщили ПАИ в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс».

С 11 мая стоимость билета при оплате наличными деньгами, банковской картой или мобильным телефоном вырастет до 41 рубля (сейчас билет стоит 38 рублей). При оплате проезда транспортной картой стоимость будет варьироваться в зависимости от количества поездок.

Цена месячных абонементов, в том числе льготных проездных, не изменится.