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Общество

Проезд подорожает в Пскове с 11 мая

С 11 мая в автобусах Пскова подорожает стоимость проезда пассажиров и провоза багажа, сообщили ПАИ в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Фото: ПАИ

С 11 мая стоимость билета при оплате наличными деньгами, банковской картой или мобильным телефоном вырастет до 41 рубля (сейчас билет стоит 38 рублей). При оплате проезда транспортной картой стоимость будет варьироваться в зависимости от количества поездок.

Цена месячных абонементов, в том числе льготных проездных, не изменится.

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