Антон Силуанов порекомендовал читать русскую классику для понимания финансов

18:05, 28 апреля 2025, ПАИ

Министр финансов России Антон Силуанов порекомендовал тем, кто интересуется финансами, обращаться к произведениям русской классической литературы. Об этом пишет ТАСС.

В частности, министр выделил такие произведения, как «Ревизор» и «Мёртвые души» Николая Гоголя, а также «Вишнёвый сад» Антона Чехова. Он отметил, что в этих книгах можно найти о финансах много хорошей и полезной информации.

При этом Антон Силуанов признался, что из-за большого объёма информации на работе не всегда удаётся найти время для чтения специальных книг о финансах.