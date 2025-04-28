Антон Силуанов порекомендовал читать русскую классику для понимания финансов
Министр финансов России Антон Силуанов порекомендовал тем, кто интересуется финансами, обращаться к произведениям русской классической литературы. Об этом пишет ТАСС.
В частности, министр выделил такие произведения, как «Ревизор» и «Мёртвые души» Николая Гоголя, а также «Вишнёвый сад» Антона Чехова. Он отметил, что в этих книгах можно найти о финансах много хорошей и полезной информации.
При этом Антон Силуанов признался, что из-за большого объёма информации на работе не всегда удаётся найти время для чтения специальных книг о финансах.
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