Доходы бюджета за 2024 год в Псковском районе превысили расходы

11:40, 29 апреля 2025, ПАИ

Доходная часть бюджета Псковского района в 2024 году исполнена на 102,9 %. Расходная часть бюджета исполнена на 98 %, при плане 1 226,2 млн рублей фактически произведено расходов в сумме 1 179,3 млн рублей, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова в своём отчёте на сессии районного Собрания 29 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

По её словам, бюджет, как и в прежние годы, сохранял свою социальную направленность. Расходы по отраслям социальной сферы составили более 70 % всех расходов бюджета. Значительный удельный вес в расходах бюджета занимают такие отрасли, как образование, культура, социальная политика.

«Основным инструментом повышения эффективности расходов бюджета является программно-целевой метод. Бюджет района сформирован на основе 10 муниципальных программ. В 2024 году 91,1 % расходов бюджета муниципального образования произведены в рамках мероприятий 10 муниципальных программ», – уточнила Наталья Фёдорова.

В муниципальную собственность Псковского района в 2024 году приняты 17 объектов общей балансовой стоимостью около 72 млн рублей: скважины в Серёдке, Знаменке, Горушке; колодцы в Быстрецово, Зубово, Савино; теплотрасса в Писковичах; объекты водоснабжения в Макарино; квартиры в Родине, Портянниково; земельный участок в Борисовичах; автомобильная дорога общего пользования регионального значения Солоново – Хотицы; мемориал защитникам Отечества на погосте Выбуты Тямшанской волости.

От КУГИ Псковской области в муниципальную собственность принято движимое имущество общей стоимостью около 28 млн рублей, которое закреплено на праве оперативного управления за образовательными учреждениями и за Псковским районным центром культуры.

Проведены кадастровые работы по изготовлению технической документации на 16 бесхозяйных объектов, которые были поставлены на учёт.

В 2024 году в бюджет Псковского района от управления муниципальной собственностью поступило более 38 млн рублей. Задолженность по арендной плате за использование земельных участков на 1 января 2025 года составила почти 7 млн рублей, однако по сравнению с предыдущим периодом она уменьшилась почти на 1,3 млн рублей.

В 2024 году также велась претензионная работа в отношении граждан и юридических лиц, имеющих задолженность, подготовлено 1 107 претензий на общую сумму более 7,5 млн рублей.

В ходе работы по взысканию задолженности в судебном порядке подано 100 исковых заявлений о взыскании задолженности по арендной плате на общую сумму более 1,5 млн рублей. Суды приняли решения по 37 исковым заявлениям на общую сумму более 500 тысяч рублей, остальные в работе. Во исполнение судебных приказов в бюджет района поступило более 2 млн рублей, уточнила Наталья Фёдорова.