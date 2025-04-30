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Михаил Ведерников – о белорусской делегации в Идрице: Благодаря таким неравнодушным людям укрепляется связь между братскими народами

Значимость приезда белорусских гостей – участников международного автопробега «Дорогами войны – дорогами Победы» на празднование Дня Знамени Победы в Идрице отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на свой странице в социальной сети «ВКонтакте».

Михаил Ведерников, Эдуард Терешко, Александр Субботин. Фото: ПАИ

«Благодаря таким неравнодушным людям сохраняется и укрепляется связь между двумя нашими братскими народами», – отметил глава региона.

Белорусская делегация передала Псковской области реактивную систему залпового огня «Катюша». Боевая машина дополнит экспозицию народного музея у монумента «Знамя Победы».

«Катюша» и организатор автопробега Эдуард Терешко. Фото: ПАИ

Также кадеты из Белоруссии передали капсулу с землёй из Орши псковским юнармейцам. «Именно под Оршей 14 июля 1941 года наши войска впервые применили одну из первых в мире систем залпового огня, получившую название БМ-13, а в народе – «Катюша», – отметил губернатор.

Кроме того, Михаил Ведерников наградил почётным знаком «Курган Дружбы» организатора автопробега «Дорогами войны – дорогами Победы» Эдуарда Терешко.

Напомним, что День Знамени Победы отметили в Псковской области во вторник. 29 апреля в Идрице состоялась церемония возложения гирлянды воинской славы и цветов к памятнику «Знамя Победы», после чего в небе над посёлком своё мастерство продемонстрировала авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Русские витязи». Об этом – в нашем фоторепортаже.

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