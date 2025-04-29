Белорусские гости передали Псковской области реактивную систему залпового огня

14:11, 29 апреля 2025, ПАИ

Белорусские гости – участники международного автопробега «Дорогами войны – дорогами Победы» передали Псковской области реактивную систему залпового огня, которая в годы Великой Отечественной войны получила название «Катюша». Церемония передачи состоялась у монумента «Знамя Победы» в посёлке Идрица Себежского района сегодня, 29 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

Боевая машина будет размещена у монумента «Знамя Победы».

Также в память об этом событии кадеты из Белоруссии передали капсулу с землей из Орши псковским юнармейцам.

Кроме того, за значительные заслуги в сохранении памяти о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, воспитании молодежи в духе патриотизма, уважения к истории и традиционным духовно-нравственным ценностям губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил Почётным знаком «Курган Дружбы» организатора автопробега «Дорогами войны – дорогами Победы» Эдуарда Терешко.

Ранее сообщалось, что в парадном строю в небе над посёлком Идрица Себежского района прошла авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Русские витязи». Выступление «витязей» предварила церемония возложения гирлянды воинской славы и цветов к памятнику «Знамя Победы».