Пушкинский заповедник организовал просветительскую программу в Нижнем Новгороде

10:39, 30 апреля 2025, ПАИ

В преддверии 80-летия Великой Победы сотрудники Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» провели просветительскую программу в Нижнем Новгороде.

Как сообщили ПАИ в «Михайловском», акция состоялась в Государственном литературно-мемориальном музее Н. А. Добролюбова. Научный сотрудник Пушкинского заповедника Надежда Шабловская рассказала гостям об истории псковских пушкинских мест, о создании государственного музея «Пушкинский уголок» в 1922 году. «Речь шла также и о тяжёлых временах немецкой оккупации Пушкиногорского района в годы Великой Отечественной, о борьбе за освобождение пушкинской земли, о работе Государственной чрезвычайной комиссии по выявлению преступлений нацистов на территории заповедника, о гражданском подвиге первого послевоенного директора музея С. С. Гейченко и его соратников, восстановивших музеи-усадьбы», — рассказали в «Михайловском».

Кроме того, Надежда Шабловская познакомила своих слушателей с выставкой «Два капитана» В. А. Каверина в иллюстрациях П. Любаева», которая прибыла в Нижний Новгород из «Михайловского», особо остановившись на жизни и творчестве знаменитого советского прозаика, псковича, фронтовика Вениамина Каверина. Принявший участие в программе нижегородский график, заслуженный художник Российской Федерации Павел Рыбаков отметил высокий уровень мастерства молодого, но уже известного иллюстратора Петра Любаева, чьи «графические комментарии к сáмому псковскому роману» не просто хранятся в фондах Пушкинского заповедника, но активно экспонируются по всей России.

В «Михайловском» особо подчеркнули, что в Нижнем Новгороде музейщики из Пушкиногорья представляют работы из своих фондов впервые.

Напомним, что выставка «Два капитана» В. А. Каверина в иллюстрациях П. Любаева» из фондов Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» будет работать в Нижнем Новгороде до 18 июня.