Жительница Пыталовского района заплатит штраф за оскорбление в соцсети

13:00, 30 апреля 2025, ПАИ

Жительницу Пыталовского района привлекли к ответственности за оскорбление знакомой в социальной сети «ВКонтакте», сообщили ПАИ в прокуратуре.

Выяснилось, что женщина отправила знакомой в соцсети электронный подарок, сопроводив его оскорбительными фразами с нецензурной лексикой.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Мировой суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей.