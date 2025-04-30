Жительница Пыталовского района заплатит штраф за оскорбление в соцсети
Жительницу Пыталовского района привлекли к ответственности за оскорбление знакомой в социальной сети «ВКонтакте», сообщили ПАИ в прокуратуре.
Выяснилось, что женщина отправила знакомой в соцсети электронный подарок, сопроводив его оскорбительными фразами с нецензурной лексикой.
Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Мировой суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей.
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