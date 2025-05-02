Какой будет погода в майские праздники, рассказали синоптики

10:18, 02 мая 2025, ПАИ

Какой будет погода в майские праздники, рассказали синоптики метеоцентра «Фобос».

В начале праздничных выходных на Северо-Западе преимущественно не будет осадков. Однако в субботу и воскресенье небо могут затянуть поля дождевой облачности циклона.

Днём будет преобладать температура от +8 до +13 градусов.

Ранее сообщалось, что потепление в Псковской области прогнозируется к 2 мая.