Какой будет погода в майские праздники, рассказали синоптики
Какой будет погода в майские праздники, рассказали синоптики метеоцентра «Фобос».
В начале праздничных выходных на Северо-Западе преимущественно не будет осадков. Однако в субботу и воскресенье небо могут затянуть поля дождевой облачности циклона.
Днём будет преобладать температура от +8 до +13 градусов.
Ранее сообщалось, что потепление в Псковской области прогнозируется к 2 мая.
Как сохранять память и традиции в семье, расскажет детский омбудсмен Псковской области в авторской программе
На дорогах Псковской области зафиксировали снижение трёх основных показателей аварийности