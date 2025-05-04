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Происшествия

В Усвятском районе проводится проверка по сообщению о гибели двух человек при пожаре

В Усвятском районе проводится проверка по сообщению о гибели двух человек при пожаре, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

1 мая в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в частном жилом доме в деревне Кузьмино Усвятского района тел мужчины и женщины со следами воздействия высоких температур.

Пострадавшими являются жители города Санкт-Петербурга, приехавшие в Псковскую область на дачу. По полученной следствием информации, причиной пожара могла послужить неисправность работы электроприбора. В настоящее время по материалу проверки назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По каждому факту гибели людей при пожаре следственными органами устанавливаются обстоятельства случившегося и причины возгораний.

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