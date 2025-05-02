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Культура

Камерный вечер «Её Величество ария» пройдёт в «Михайловском»

На камерный вечер «Её Величество ария» приглашает жителей и гостей региона Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Светлана Фадеенко. Концерт. Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

В программу камерного вечера включены лучшие образцы этого поистине королевского жанра оперной музыки – арии из отечественных и зарубежных опер, созданных в XVII–XIX веках. Среди авторов музыки – Алессандро Страделла, Генри Пёрселл, Георг Гендель, Вольфганг Амадей Моцарт, Шарль Гуно, Руджеро Леонковалло, Пётр Чайковский, Рихард Вагнер, Николай Римский-Корсаков и другие.

Арии исполнят псковские музыканты Эдуард Банько (тенор), Вера Обухова (сопрано), Александр Разумов (фортепиано).

Концерт «Её Величество ария» состоится 3 мая в музее-усадьбе «Тригорское». Назначен он на 3 мая, начнётся в 16:00. Возрастная рекомендация для аудитории – 6+.

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