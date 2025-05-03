Михаил Ведерников напомнил о мерах безопасности при проведении «Бессмертного полка» в Пскове

10:18, 03 мая 2025, ПАИ

О мерах безопасности при проведении «Бессмертного полка» в Пскове напомнил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Участникам парада Победы и «Бессмертного полка» нужно будет пройти через металлодетектор. Также будет проведён досмотр личных вещей. По этой причине всех просят прийти заранее.

На мероприятия запрещено проносить оружие, колющие и режущие предметы, газовые баллончики, любые аэрозоли, алкогольные напитки, а также любые напитки в стеклянной таре. Тех, кто примет участие в шествии «Бессмертного полка», просят обратить внимание, что древки штендеров не должны быть заострены.

Глава региона подчеркнул, что особое внимание будет уделено защите от возможных атак с применением БПЛА. В связи с этим могут быть перебои в работе средств сотовой связи и навигации. «Прошу всех участников мероприятий отнестись с пониманием. Нам крайне важно обеспечить вашу безопасность», – отметил он.

Напомним, что акция «Бессмертный полк» в нынешнем году пройдёт во всех муниципалитетах Псковской области 9 Мая. Подробнее о том, как принять участие, можно прочесть здесь. Как получить бесплатный штендер с портретом своего героя к шествию, рассказали по ссылке.

Ознакомиться с официальной программой празднования 80-летия Победы в Псковской области можно тут.