Площадка для сдачи ГТО откроется в Пскове на 9 Мая

17:58, 03 мая 2025, ПАИ

Площадка для сдачи ГТО откроется на спектакле-реконструкции «На нашей улице Победа!» в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Каждый желающий сможет испытать себя на прочность и ловкость. Все испытания – по нормативам СССР. Гостям площадки предложат подтянуться на перекладине, отжаться, прыгнуть дальше всех в длину, поднять гирю и другие упражнения.

Напомним, 9 Мая улица Ленина превратится в театральную площадку, где пройдёт спектакль-реконструкция «На нашей улице Победа!». Как подать заявку на участие в нём в массовке – читайте здесь.

Ознакомиться с полной программой празднования Дня Победы в Псковской области можно по ссылке.