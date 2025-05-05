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Общество

5 и 7 мая в Пскове пройдут репетиции парада Победы, часть улиц перекроют

5 и 7 мая с 18:30 центральные улицы Пскова станут площадкой для репетиции парада Победы. Подготовка к такому масштабному мероприятию невозможна без временных ограничений движения транспорта, сообщил в своём телеграм-канале глава города Борис Елкин.

И парад Победы, и акция «Бессмертный полк» в нынешнем году пройдут во всех муниципалитетах Псковской области в очном формате. Подробнее о том, как принять участие в акции, можно прочесть здесь. Как получить бесплатный штендер с портретом своего героя к шествию, рассказали по ссылке.

Ознакомиться с официальной программой празднования 80-летия Победы в Псковской области можно тут.

Напомним, что и парад в честь Дня Победы, и шествие Бессмертного полка в очном формате в последний раз проходили в Пскове в 2022 году, в последующие годы мероприятия отменялись из соображений безопасности.

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