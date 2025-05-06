Арктический фронт накроет Северо-Запад России в День Победы

09:59, 06 мая 2025, ПАИ

Арктический холод, вызванный североатлантическим циклоном, продолжает наступление на Северо-Запад России. Об этом сообщили специалисты метеоцентра «Фобос».

Основные снегопады ожидаются в Архангельской области и Республике Коми.

К 9 мая на севере России температура не превысит +10 градусов, в средней полосе – от +10 до +15 градусов, на Средней Волге и в междуречье Волги и Дона – до +20 градусов, на Кавказе и Нижней Волге – до +25 градусов. В верховьях Оби ожидается жара до +30 градусов.

В Санкт-Петербурге до субботы температура не поднимется выше +10 градусов, ожидаются дожди с мокрым снегом. +7 градусов будет 6 мая, +5 градусов – 7 мая, +9 градусов – 9 мая. В Москве ночью 6 мая похолодало, местами прошёл снег. Днём 6 мая – около +13, 7–8 мая – от +11 до +12 с кратковременными дождями. 9 мая ночью от 0 до +5 градусов, днём от +4 до +9 градусов, возможны небольшие дожди с мокрым снегом, температура не превысит +10.

Ранее сообщалось, что в мае среднемесячная температура воздуха в Псковской области составит от +11,1 до +12,5 градуса, что на 0,5–1,5 градуса выше климатической нормы.