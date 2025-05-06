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«Как Петрушка Гитлера победил»: уличное представление покажут на спектакле-реконструкции в Пскове

Псковичи увидят представление уличных актёров «Как Петрушка Гитлера победил» на спектакле-реконструкции «На нашей улице Победа!» в Пскове в День Победы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Изображение: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Зрителям покажут комедию театра «Кук. Артель», созданную в традициях уличного петрушечного балагана: шутки, погони, бои без правил на дубинках и другое.

Мероприятие пройдёт на площади Ленина в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00 и 17:00.

Напомним, 9 Мая улица Ленина превратится в театральную площадку, где пройдёт спектакль-реконструкция «На нашей улице Победа!». Как подать заявку на участие в нём в массовке, читайте здесь.

Ознакомиться с полной программой празднования Дня Победы в Псковской области можно по ссылке.

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