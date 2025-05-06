В Кремле заявили о сохранении в силе инициативы Путина о трёхдневном перемирии

18:23, 06 мая 2025, ПАИ

В Кремле заявили, что инициатива президента России Владимира Путина о трёхдневном перемирии к 80-летию Великой Победы остаётся в силе, пишет «Интерфакс».

«Разумеется, инициатива президента Владимира Путина о временном перемирии в праздничные дни актуальна и соответствующие указания даны Верховным главнокомандующим», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

При этом, по его словам, на попытки киевского режима нанести удары по российским позициям сразу же дадут адекватный ответ.

Также Дмитрий Песков прокомментировал активизацию применения украинскими вооружёнными силами БПЛА против населённых пунктов в глубине России.

«Киевский режим продолжает свои попытки нанесения ударов по объектам мирной гражданской инфраструктуры. Слава богу, создана эффективная система противодронной обороны, противовоздушной обороны, и здесь наши военные делают славную работу», – отметил он.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин объявил о перемирии в дни 80-летия Победы, которое вступит в силу с 00:00 8 мая и продлится до 00:00 11 мая 2025 года.