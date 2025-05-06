Способы обращения в региональное следственное управление перечислили псковичам

21:39, 06 мая 2025, ПАИ

Жители Псковской области могут в любое время подать обращение по вопросам возбуждения и расследования уголовных дел, проведения процессуальных проверок, жалобы на действия (бездействие) и процессуальные решения следователей и руководителей следственных отделов СУ СК России, а также по другим вопросам, напомнили в региональном следственном управлении.

«Следственный комитет РФ уделяет большое внимание работе с обращениями граждан. Сотрудники ведомства внимательно рассматривают каждое из них, стремятся дать ответ в кратчайшие сроки, ставят под особый контроль наиболее сложные ситуации, чтобы восстановить справедливость, обеспечить исполнение закона и правопорядок в нашей стране», – отметили специалисты СУ СК России по Псковской области.

Жители Псковской области могут записаться на личный приём к руководителю регионального следственного управления в Пскове (Комиссаровский переулок) по телефону (8 8112) 29-06-33.

Кроме того, в региональном следственном управлении существуют различные каналы связи, напомнили следователи: