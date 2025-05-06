Способы обращения в региональное следственное управление перечислили псковичам
Жители Псковской области могут в любое время подать обращение по вопросам возбуждения и расследования уголовных дел, проведения процессуальных проверок, жалобы на действия (бездействие) и процессуальные решения следователей и руководителей следственных отделов СУ СК России, а также по другим вопросам, напомнили в региональном следственном управлении.
«Следственный комитет РФ уделяет большое внимание работе с обращениями граждан. Сотрудники ведомства внимательно рассматривают каждое из них, стремятся дать ответ в кратчайшие сроки, ставят под особый контроль наиболее сложные ситуации, чтобы восстановить справедливость, обеспечить исполнение закона и правопорядок в нашей стране», – отметили специалисты СУ СК России по Псковской области.
Жители Псковской области могут записаться на личный приём к руководителю регионального следственного управления в Пскове (Комиссаровский переулок) по телефону (8 8112) 29-06-33.
Кроме того, в региональном следственном управлении существуют различные каналы связи, напомнили следователи:
- телефон для справочной информации – (8 8112) 29-06-15;
- телефон доверия – 8-981-350-71-57;
- телефон для приёма сообщений от жителей новых субъектов РФ, а также жителей Украины, прибывших на территорию России, – 8-911-360-10-92;
- круглосуточный телефон «Ребёнок в опасности» – короткий номер 123 или 8-911-362-27-78;
- телефон для приёма сообщений от представителей бизнеса, подвергшихся давлению, – 8-960-229-71-09:
- телефон для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей – 8-911-360-10-92;
- интернет-приемная;
- группа в соцсети «ВКонтакте» vk.com/pskov.sledcom, телеграм-канал t.me/skpskov.