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Способы обращения в региональное следственное управление перечислили псковичам

Жители Псковской области могут в любое время подать обращение по вопросам возбуждения и расследования уголовных дел, проведения процессуальных проверок, жалобы на действия (бездействие) и процессуальные решения следователей и руководителей следственных отделов СУ СК России, а также по другим вопросам, напомнили в региональном следственном управлении.

Фото: СУ СК России по Псковской области

«Следственный комитет РФ уделяет большое внимание работе с обращениями граждан. Сотрудники ведомства внимательно рассматривают каждое из них, стремятся дать ответ в кратчайшие сроки, ставят под особый контроль наиболее сложные ситуации, чтобы восстановить справедливость, обеспечить исполнение закона и правопорядок в нашей стране», – отметили специалисты СУ СК России по Псковской области.

Жители Псковской области могут записаться на личный приём к руководителю регионального следственного управления в Пскове (Комиссаровский переулок) по телефону (8 8112) 29-06-33.

Кроме того, в региональном следственном управлении существуют различные каналы связи, напомнили следователи:

  • телефон для справочной информации – (8 8112) 29-06-15;
  • телефон доверия – 8-981-350-71-57;
  • телефон для приёма сообщений от жителей новых субъектов РФ, а также жителей Украины, прибывших на территорию России, – 8-911-360-10-92;
  • круглосуточный телефон «Ребёнок в опасности» – короткий номер 123 или 8-911-362-27-78;
  • телефон для приёма сообщений от представителей бизнеса, подвергшихся давлению, – 8-960-229-71-09:
  • телефон для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей – 8-911-360-10-92;
  • интернет-приемная;
  • группа в соцсети «ВКонтакте» vk.com/pskov.sledcom, телеграм-канал t.me/skpskov.
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