Суд вынес опочанину приговор за хищение инструментов из дома соседки

19:44, 16 ноября 2026, ПАИ

В посёлке Приозерный в Опочецком округе ранее судимый мужчина вошёл через незапертую входную дверь в дом своей соседки и похитил у неё перфоратор и болгарку, то есть, согласно пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ, совершил кражу с незаконным проникновением в жилище. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Потерпевшая, придя к мужчине в гости, увидела свои пропавшие инструменты и забрала их обратно. На другой день мужчина потребовал отдать ему строительные инструменты, а затем ударил потерпевшую стеклянной бутылкой по голове и уже открыто похитил её имущество (пункты «в» и «г» части 2 статьи 161 УК РФ). Похититель скрылся с места преступления и распорядился инструментами по своему усмотрению, причинив потерпевшей имущественный вред на сумму 29 800 рублей.

В суде подсудимый свою вину полностью признал. Опочецкий районный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на три года шесть месяцев в исправительной колонии общего режима. Приговор не был обжалован и вступил в законную силу.