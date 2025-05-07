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Общество

Александр Котов: Информационные инновации позволяют улучшать взаимодействие между госструктурами и гражданами

Работников и ветеранов отрасли связи и информационно-коммуникационных технологий региона поздравил с Днем радио председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсобрания.

Фото: ПАИ

Праздник, который символизирует не только значимость радиовещания и телевидения, но и все те современные технологические достижения, которые стали возможны благодаря выдающемуся изобретению Александра Попова, отметил он.

«Открытие радио стало отправной точкой в развитии современных телекоммуникаций, интернета, мобильной связи и цифровых сетей передачи данных», – подчеркнул спикер облсобрания.

По мнению Александра Котова, современные информационные технологии стали настоящим двигателем прогресса.

«Они не только изменили способ передачи информации, но и открыли новые горизонты для роста экономики и повышения качества жизни людей. С их помощью мы можем оперативно обмениваться данными, находить решения для сложных задач и внедрять инновации в различных отраслях. Не менее важным является и вклад современных технологий в эффективность государственного управления», – сказал он и добавил, что они позволяют оптимизировать процессы, улучшать взаимодействие между государственными структурами и гражданами, а также обеспечивать прозрачность и открытость.

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