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Происшествия

Прокуратура проводит проверку из-за преждевременного отключения отопления в Великих Луках

Проверка по факту преждевременного завершения отопительного периода проходит в Великих Луках и других муниципальных образованиях региона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Фото: ПАИ

Во время проверки выявили нарушения требований жилищного и санитарно-эпидемиологического законодательства, что послужило основанием для принятия мер прокурорского реагирования, направленных на восстановление нарушенных прав граждан на благоприятные условия проживания.

Сейчас проверочные мероприятия продолжаются. По итогам проверки рассмотрят вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности. Сложившаяся ситуация находится на особом контроле прокуратуры области, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что жители Псковской области, прежде всего Великих Лук, жалуются на преждевременное завершение отопительного сезона. Ситуацию с подачей тепла в регионе прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

На данный момент отопительный сезон возобновляется в районах Псковской области.

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