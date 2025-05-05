Великолучане жалуются на преждевременное отключение отопления

20:36, 05 мая 2025, ПАИ

Жители Псковской области, прежде всего, из Великих Лук жалуются на преждевременное завершение отопительного сезона. Ситуацию с подачей тепла в регионе прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он отметил, что в каждом муниципалитете – ситуация разная. В Пскове отопительный сезон был продлен до 12 мая и, в случае необходимости, будет продлен ещё. По словам губернатора, отдельные муниципалитеты, которые уже успели отключить отопление, смогли своевременно вернуться к режиму протапливания. Однако в Великих Луках отопление отключено уже с 21 апреля. Уведомление об этом в установленном порядке в правительство области не поступало.

«Все вопросы и по подготовке к зиме, и по окончанию отопительного сезона рассматривает специально созданная комиссия при Правительстве Псковской области. Все главы неоднократно были проинформированы о необходимости предоставления в профильный комитет нормативно-правовых актов даже о переходе на периодическое протапливание, не говоря уж об окончании отопительного сезона», – отметил губернатор.

В связи с большим количеством обращений, правительство Псковской области направило информацию в прокуратуру Псковской области для оценки правомерности действий администрации города Великие Луки по отключению теплоснабжения. Руководству Великих Лук рекомендовано оперативно возобновить отопительный сезон до наступления подходящих погодных условий, отметил губернатор.

«Руководствоваться нужно не только среднесуточной температурой, но и здравым смыслом. И думать прежде всего о людях, а не экономить. Тем более на таких вещах», – заключил Михаил Ведерников.