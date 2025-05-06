Отопительный сезон возобновляется в районах Псковской области

14:29, 06 мая 2025, ПАИ

Отопительный сезон возобновляется в районах Псковской области в связи с понижением среднесуточных температур.

Как сообщил глава Усвятского района Дмитрий Петров, 5 мая с 10:00 начата подача тепла в образовательные учреждения. «Проанализировав прогноз погоды на ближайшие дни, учитывая обращения граждан, принято решение о возобновлении отопительного периода 2024-2025 годов с 15:00 6 мая, то есть тепло начнёт поступать в многоквартирных дома и учреждения уже сегодня», – отметил Дмитрий Петров.

В Невельском районе с учётом того, что в апреле более десяти дней подряд температура воздуха держалась выше + 15 градусов, отопительный сезон был завершён с 21 апреля с переходом на режим протапливания, рассказал глава муниципалитета Олег Майоров. Однако из-за резкого понижения температуры наружного воздуха 5 мая было принято решение о подаче тепла в образовательные организации и социальные объекты города с 6 мая.

В других же муниципалитетах отопительный сезон и не заканчивался. В Плюсском районе он продлится до 10 мая, а в Пушкиногорском – до 11 мая.

Кроме того, в Островском районе вышло постановление о прекращении отопления в жилых, административных, общественных и производственных зданиях и социальной сферы с 11 мая. А в общеобразовательных организациях и дополнительного образования подачу тепла прекратят с 8 мая.

В Порховском районе отопительный сезон продлён до 12 мая: топят с 19:00 до 9:00. Также согласно температурному режиму до 12 мая отопление будет включено в Пустошкинском, Стругокрасненском и Пыталовском районах.

Не отключали отопление полностью, однако уменьшили подачу тепла в Новосокольническом районе. Отопительный сезон здесь также продлится до 12 мая.

Режим протапливания действует в Красногородском районе. Такой же режим с 18 апреля введён в Дедовичском районе. В Себежском и Бежаницком районах отопительный сезон также ещё не завершён.

Что касается Великих Лук, то с 5 мая до 10:00 8 мая из-за проведения огневых работ введено ограничение газоснабжения «Тепловых сетей» до объёма, обеспечивающего подачу теплоносителя только на нужды горячего водоснабжения, а с 10:00 12 мая до 10:00 15 мая газоснабжение «Тепловых сетей» будет прекращено полностью.

Ранее сообщалось, что жители Псковской области, прежде всего Великих Лук, жалуются на преждевременное завершение отопительного сезона. Ситуацию с подачей тепла в регионе прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.