Мобильный интернет ограничили в Пскове

08:33, 09 мая 2025, ПАИ

Мобильный интернет ограничили в Пскове сегодня, 9 Мая, в День Победы.

Ограничения продлятся до 14:00, их ввели в целях безопасности на время проведения основных праздничных мероприятий в городе, ранее сообщал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Введённые ограничения могут сказаться на безналичной оплате услуг, поэтому глава региона рекомендовал жителям и гостям Пскова пользоваться наличными деньгами в первой половине дня.

Сегодня в Пскове состоится парад Победы и акция «Бессмертный полк». Губернатор призвал псковичей приходить заранее, чтобы пройти досмотр и не опоздать к началу, а также рекомендовал не брать лишние вещи. «Под запретом колющие и режущие предметы, алкогольные напитки, любые спреи и аэрозоли. Также запрещены напитки в стеклянной таре», – напомнил он.

Глава региона призвал с уважением относиться друг к другу, о подозрительных и неадекватных людях сообщать сотрудникам правоохранительных органов, дружинникам, волонтёрам.

Напомним, что акция «Бессмертный полк» в этом году пройдёт во всех муниципалитетах Псковской области 9 Мая.

Ознакомиться с полной программой празднования Дня Победы в Псковской области можно по ссылке.