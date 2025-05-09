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Общество

Мобильный интернет ограничили в Пскове

Мобильный интернет ограничили в Пскове сегодня, 9 Мая, в День Победы.

Фото: ПАИ

Ограничения продлятся до 14:00, их ввели в целях безопасности на время проведения основных праздничных мероприятий в городе, ранее сообщал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Введённые ограничения могут сказаться на безналичной оплате услуг, поэтому глава региона рекомендовал жителям и гостям Пскова пользоваться наличными деньгами в первой половине дня.

Сегодня в Пскове состоится парад Победы и акция «Бессмертный полк». Губернатор призвал псковичей приходить заранее, чтобы пройти досмотр и не опоздать к началу, а также рекомендовал не брать лишние вещи. «Под запретом колющие и режущие предметы, алкогольные напитки, любые спреи и аэрозоли. Также запрещены напитки в стеклянной таре», – напомнил он.

Глава региона призвал с уважением относиться друг к другу, о подозрительных и неадекватных людях сообщать сотрудникам правоохранительных органов, дружинникам, волонтёрам.

Напомним, что акция «Бессмертный полк» в этом году пройдёт во всех муниципалитетах Псковской области 9 Мая.

Ознакомиться с полной программой празднования Дня Победы в Псковской области можно по ссылке.

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