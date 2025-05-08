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Общество

Мобильный интернет ограничат в Пскове 9 мая

Ограничения мобильного интернета будут действовать в Пскове 9 мая до 14:00 сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Мобильный интернет ограничат в Пскове 9 мая. Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

Ограничения могут повлиять на безналичную оплату услуг, в связи с чем глава региона порекомендовал запастись наличными деньгами на первую половину дня.

Также он напомнил, что на Парад Победы и «Бессмертный полк» следует прийти заранее, чтобы успеть пройти досмотр и не опоздать к началу шествия.

На мероприятия запрещено проносить колющие и режущие предметы, алкоголь, напитки в стеклянной таре, любые аэрозоли и спреи.

«Прошу вас с уважением относиться друг к другу. Помогайте пожилым людям и мамам с малышами, не толкайтесь по мере движения «Бессмертного полка», - призвал губернатор.

При обнаружении подозрительных вещей или людей, которые ведутся себя неадекватно, следует сразу же сообщить сотрудникам правоохранительных органов, волонтёрам или дружинникам. Они будут сопровождать «Бессмертный полк» и присутствовать на всех массовых мероприятиях.

Напомним, что акция «Бессмертный полк» в нынешнем году пройдёт во всех муниципалитетах Псковской области 9 Мая. Подробнее о том, как принять участие, можно прочесть здесь. Информация, как получить бесплатный штендер с портретом своего героя, есть по ссылке.

Ознакомиться с официальной программой празднования 80-летия Победы в Псковской области можно тут.

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