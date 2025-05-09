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Общество

Уличное представление «Как Петрушка Гитлера победил» показывают в Пскове

Уличное представление «Как Петрушка Гитлера победил» показывают в рамках спектакля-реконструкции «На нашей улице Победа!» на улице Ленина в Пскове. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Петрушечный балаган представляет театр «Кук. Артель». В нём собрано всё – от шуток и погони до боёв на дубинках без правил.

Время показов: 12:00, 13:00, 15:00, 16:00 и 17:00.

Ознакомиться с полной программой спектакля-реконструкции, который проходит в Пскове в День Победы, можно здесь.

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