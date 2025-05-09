Копии Знамени Победы, плакаты и газеты: медиахолдинг стал частью реконструкции в Пскове

13:45, 09 мая 2025, ПАИ

Здание медиахолдинга «Медиацентр 60» преобразилось в рамках спектакля-реконструкции «На нашей улице Победа!» на улице Ленина в Пскове. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













Медиахолдинг стал частью улицы 1945 года, но уже в другом виде. На нём появилась надпись «Псковская правда», фронтовые плакаты, а также копии Знамени Победы.

Напротив фотографируются жители и гости города. Рядом с барсиком-журналистом делают снимки, держа в руках советские газеты.

Ознакомиться с полной программой спектакля-реконструкции, который проходит в Пскове в День Победы, можно здесь.