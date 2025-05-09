Александр Гончаренко поздравил псковичей с 80-летием Победы

19:23, 09 мая 2025, ПАИ

Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко поздравил жителей города с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе гордумы.

«День Победы – священный праздник, который символизирует мужество, стойкость и героизм нашего народа в борьбе за мир и свободу. Сегодня, когда наши военнослужащие вновь отстаивают интересы Родины в ходе специальной военной операции, мы с особой благодарностью вспоминаем подвиг ветеранов Великой Отечественной войны. Их пример самоотверженности и любви к Отчизне вдохновляет нынешнее поколение защитников Отечества», – отметил Александр Гончаренко.

Он пожелал псковичам крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях на благо России. «Пусть этот великий праздник наполнит наши сердца гордостью за нашу страну и уверенностью в светлом будущем», – заключил председатель Псковской городской Думы.

Отметим, что сегодня вся Россия отмечает 80-летие Великой Победы. В Псковской области в честь памятной даты проходят сотни мероприятий. Например, в Пскове уже состоялись парад Победы, шествие Бессмертного полка, на улице Ленина развернулся спектакль-реконструкция «На нашей улице Победа!», а в Зелёном театре прошёл концерт «Победа Родины моей». Все новости, фотографии, видео, посвящённые празднованию Дня Победы, смотрите в специальном сюжете ПАИ.