Спектакль-реконструкция «На нашей улице Победа!» проходит в Пскове

11:20, 09 мая 2025, ПАИ

Спектакль-реконструкция «На нашей улице Победа!» стартовал в Пскове сегодня, 9 Мая, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Мероприятие продлится до 19:00. На нём развернётся блошиный рынок, который будет представлять собой живой иммерсивный музей, наполненный аутентичными предметами тех лет. Жители и гости города смогут увидеть подлинные образцы военной техники и вооружения прошлого века. Также здесь будет работать городок настольных игр и многое другое.

С полной программой спектакля-реконструкции можно ознакомиться здесь.

Ранее на мероприятие жителей и гостей города пригласил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.