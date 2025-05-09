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Общество

Спектакль-реконструкция «На нашей улице Победа!» проходит в Пскове

Спектакль-реконструкция «На нашей улице Победа!» стартовал в Пскове сегодня, 9 Мая, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Спектакль-реконструкция «На нашей улице Победа!» проходит в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Спектакль-реконструкция «На нашей улице Победа!» проходит в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Спектакль-реконструкция «На нашей улице Победа!» проходит в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Спектакль-реконструкция «На нашей улице Победа!» проходит в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Спектакль-реконструкция «На нашей улице Победа!» проходит в Пскове
    Фото: ПАИ

Мероприятие продлится до 19:00. На нём развернётся блошиный рынок, который будет представлять собой живой иммерсивный музей, наполненный аутентичными предметами тех лет. Жители и гости города смогут увидеть подлинные образцы военной техники и вооружения прошлого века. Также здесь будет работать городок настольных игр и многое другое.

С полной программой спектакля-реконструкции можно ознакомиться здесь.

Ранее на мероприятие жителей и гостей города пригласил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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