Власти Великих Лук объяснили отключение отопления подготовкой к новому сезону

13:35, 13 мая 2025, ПАИ

Власти Великих Лук объяснили отключение отопления подготовкой к новому осенне-зимнему периоду, сообщается в Telegram-канале администрации города.

В администрации заявили, что «решение о завершении отопительного сезона принято в строгом соответствии с федеральным законодательством и установленными нормативами» и «подобная практика применяется в соседних регионах с аналогичными климатическими условиями».

В администрации Великих Лук также добавили, что с мая по сентябрь МУП «Тепловые сети» необходимо «провести большую, сложную, кропотливую и качественную работу по подготовке к новому отопительному сезону».

Сейчас прерванный 21 апреля отопительный сезон временно продлён в школах, детских садах и медицинских учреждениях Великих Лук, жилые дома остаются без отопления.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал слишком раннее завершение отопительного сезона в Великих Луках, заявив, что руководство Великих Лук равнодушно относится к жалобам жителей на холод в домах. «Странно, что в такой ситуации руководство города спокойно и, на мой взгляд, цинично ссылается на план подготовки к следующей зиме и равнодушно относится к огромному количеству жалоб о том, что холодно здесь и сейчас», – выразил недоумение глава региона.

В настоящее время прокуратура Псковской области проводит проверку из-за преждевременного отключения отопления в Великих Луках.

О продлении сроков отопительного сезона высказался и глава Пскова Борис Елкин. В городе, напомним, отопительный сезон продлён до 15 мая. Борис Елкин подчеркнул, что сроки отключения отопления должны зависеть от погоды за окном, а не от даты на календаре: «Лучше немного подождать, чем рисковать здоровьем».