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Общество

Глава Пскова о продлении сроков отопительного сезона: Лучше немного подождать, чем рисковать здоровьем

О продлении сроков отопительного сезона высказался глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото из Telegram-канала Бориса Елкина

Ранее в Пскове снова перенесли завершение отопительного сезона – на 15 мая. Борис Елкин отметил, что в этом году весной не наблюдается стабильно тёплая температура. Именно поэтому сроки отключения отопления исходят из погоды за окном, а не календарного периода.

«Понимаю, что многие уже с нетерпением ожидают завершения отопительного сезона. Но поверьте, лучше немного подождать, чем рисковать здоровьем!» – заключил глава города.

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