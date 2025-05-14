Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В ГИБДД посоветовали, как действовать при встрече с лосем на дороге

Как вести себя при встрече с лосем на дороге, рассказали ПАИ в Псковской городской ГИБДД.

Фото: ПАИ

Чаще всего лосей замечают на открытых пространствах около лесопосадок. На территории Пскова это объездная дорога, Ленинградское шоссе, Крестовское шоссе, отметили в ведомстве.

«Водителям нужно быть внимательными, соблюдать скоростной режим. При движении по трассе, особенно в зоне действия знака «дикие животные», нужно быть предельно осторожными. В случае неожиданного выхода животного нужно сразу же снизить скорость или пропустить животное, которое вышло на проезжую часть», – подчеркнули в городской ГИБДД.

Ранее псковичам объяснили, почему в последнее время участились выходы лосей в город.

Напомним, двух лосей заметили на улице Алёхина. Ещё несколько лосей постоянно перебегают дорогу у монумента «Ледовое побоище» на горе Соколихе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 мая 2025

Археологи рассказали о первых находках у крепости в Гдове
14 мая 2025

В Пскове подвели итоги конкурса детских рисунков «Горжусь Победой»
14 мая 2025

Почти 55 тысяч человек побывали в Пушкинском заповеднике в майские выходные
14 мая 2025

В ГИБДД посоветовали, как действовать при встрече с лосем на дороге
14 мая 2025

Журналисты телеканала «Первый Псковский» стали призёрами межрегионального конкурса
14 мая 2025

О псковском проекте «Экобаза» поговорят на «Серебряном дожде»
14 мая 2025

Дмитрий Мельцер назначен исполняющим обязанности главврача Порховской межрайонной больницы
14 мая 2025

Ледяной ветер и дожди ожидаются в Псковской области 15 мая

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...