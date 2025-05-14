В ГИБДД посоветовали, как действовать при встрече с лосем на дороге

12:48, 14 мая 2025, ПАИ

Как вести себя при встрече с лосем на дороге, рассказали ПАИ в Псковской городской ГИБДД.

Чаще всего лосей замечают на открытых пространствах около лесопосадок. На территории Пскова это объездная дорога, Ленинградское шоссе, Крестовское шоссе, отметили в ведомстве.

«Водителям нужно быть внимательными, соблюдать скоростной режим. При движении по трассе, особенно в зоне действия знака «дикие животные», нужно быть предельно осторожными. В случае неожиданного выхода животного нужно сразу же снизить скорость или пропустить животное, которое вышло на проезжую часть», – подчеркнули в городской ГИБДД.

Ранее псковичам объяснили, почему в последнее время участились выходы лосей в город.

Напомним, двух лосей заметили на улице Алёхина. Ещё несколько лосей постоянно перебегают дорогу у монумента «Ледовое побоище» на горе Соколихе.