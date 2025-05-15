Михаил Ведерников: Администрация Великих Лук хладнокровно ушла от решения вернуть тепло в жилой фонд

12:17, 15 мая 2025, ПАИ

Ситуацию с отсутствием отопления в жилых домах Великих Лук прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

С конца апреля и до сих пор поступает огромное количество жалоб на отключение тепла в Великих Луках, отметил губернатор.

«Неоднократные рекомендации руководству города прекратить издевательства над жителями услышаны не были. Лишь после нашего вмешательства, помощи в переговорах с «Газпромом», оперативной реакции областной прокуратуры градоначальники вернули отопление в социальные объекты и перенесли бесчеловечные сроки отключения горячей воды», – сказал глава региона.

В случае если бы этого не случилось, в отношении авторов решения было бы возбуждено уголовное дело, подчеркнул он.

«Когда угроза глобального наказания миновала, администрация хладнокровно ушла от решения вернуть тепло в жилой фонд: «Шлите заявки – мы подумаем!» Как следствие, прокуратура подала иск в суд о принудительной подаче тепла в квартиры», – отметил губернатор.

Кроме того, по его словам, прикрываясь документами, власти Великих Лук переложили ответственность на муниципальные предприятия, в итоге в отношении директора МУП «Тепловые сети» возбуждено административное дело.

«Мы запросили прогноз погоды на ближайшие дни. По сути осталось два холодных дня. Понятно, что за оставшееся время администрация Великих Лук не сможет подать тепло в дома. Это нужно было делать сразу, когда жители били тревогу. Но выводы из этой ситуации нужно сделать сегодня всем», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Он также добавил, что будет оказано максимальное содействие прокуратуре, чтобы довести ситуацию до логического завершения.

Ранее сообщалось, что жители Псковской области, прежде всего Великих Лук, жалуются на преждевременное завершение отопительного сезона. При этом власти города объяснили отключение отопления подготовкой к новому сезону.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что руководство Великих Лук равнодушно относится к жалобам жителей на холод в домах.

На данный момент отопительный сезон возобновлен в Пскове и в районах области.