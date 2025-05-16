Псковские и белорусские гусляры проведут совместные концерты

15:10, 16 мая 2025, ПАИ

Бесплатные концерты гусляров состоятся в Пскове и Великих Луках, сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике Псковской области.

22 мая совместные выступления псковского ансамбля гусляров «Лель» и белорусского коллектива «Талака» пройдут в зале Псковского областного колледжа искусств на улице Воеводы Шуйского, 2. Также 23 мая пройдёт концерт на площадке Дома культуры Ленинского комсомола в Великих Луках (улица Зверева, 29). Начало концертов в 18:30, вход свободный без предварительной регистрации.

На концертах прозвучат цимбалы, которые являются ближайшими родственниками гуслей.

Организаторы отмечают, что для совместных выступлений будут сделаны специальные аранжировки народных и современных мелодий.

Совместные выступления двух коллективов пройдут в рамках проекта «Молодость древних струн», поддержанного правительством Псковской области. Основной идеей концертов является сохранение традиции игры на гуслях, которая признана одним из объектов нематериального культурного наследия Псковской области.