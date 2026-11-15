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Общество

В Изборске сегодня завершится выставка о культуре народа сето

Выставочный проект «Сето. Уникальные украшения. Традиционная одежда» завершает свою работу в музее-заповеднике «Изборск» 15 ноября, сообщается в группе учреждения. У посетителей есть ещё один день, чтобы приобщиться к истории и культуре малочисленного коренного народа сето.

Афиша из группы музея-заповедника в соцсети «ВКонтакте»

Выставка рассказывает о традиционном костюме, который создавали из простых материалов – домашней шерсти, льна, лоскутов и лент. Великолепное исполнение и тонкая отделка вещей демонстрируют вековые традиции, изысканный вкус их создателей и самобытность народа, а также его восприимчивость к культурным влияниям ближайших соседей. Многообразие орнаментов и узоров на серебре и ткани выражает дух и материальную культуру народа сето, отметили в музее.

Масштабный выставочный проект Государственного музея-заповедника «Изборск» и Российского этнографического музея посвящён Году единства народов России. Экспозицию сегодня можно увидеть с 10:00 до 17:00 в выставочном зале по адресу Изборск, улица Печорская, 37.

Добавим, что 5 февраля состоялось официальное открытие Года единства народов России. Церемония прошла в национальном центре «Россия» в рамках масштабного марафона «Россия – семья семей». Она собрала представителей всех регионов страны, около тысячи участников молодёжных проектов и иностранных гостей. В торжественном открытии участвовал президент России Владимир Путин, который и дал старт Году единства народов России.

Отметим, что Псковская область также приняла участие в масштабном открытии Года единства народов России как в очном, так и в дистанционном формате. Регион представил на всероссийском марафоне самобытную культуру малочисленного народа сето. Трансляция музыкальных выступлений и мастер-классов по изготовлению традиционных оберегов и поясов велась в прямом эфире из медиацентра Псковского агентства информации и регионального Дома молодёжи. Как это было – в нашем фоторепортаже.

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