«Ночь музеев», волшебный карнавал и аттракционы: куда сходить в Пскове в выходные
Куда сходить в выходные в Пскове, рассказал глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.
Псковичам предлагают присоединиться к акции «Ночь музеев» в Псковском музее-заповеднике на улице Некрасова, 7 в субботу с 18:30 до 23:00. Также можно насладиться ночным городом с высоты птичьего полёта в парке аттракционов «Волшебная гора» на Завеличенской набережной, 2 в субботу с 19:00 до 02:00.
Вместе с этим пройдёт выступление брейк-данс-танцоров в «Простории» в Иркутском переулке, 2. Мероприятие состоится в субботу и воскресенье с 9:00.
Окунуться в мир природы можно в библиотеке имени Каверина на Октябрьском проспекте, 7а в воскресенье в 14:00, отправиться на волшебный карнавал животных – в Театре кукол на улице Конной, 3 в субботу в 12:00.
Кроме того, все желающие могут поддержать гребцов спортивной школы «Ника» на улице Воеводы Шуйского, 9 в субботу и воскресенье с 9:30.
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