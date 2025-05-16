«Ночь музеев», волшебный карнавал и аттракционы: куда сходить в Пскове в выходные

22:40, 16 мая 2025, ПАИ

Куда сходить в выходные в Пскове, рассказал глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Псковичам предлагают присоединиться к акции «Ночь музеев» в Псковском музее-заповеднике на улице Некрасова, 7 в субботу с 18:30 до 23:00. Также можно насладиться ночным городом с высоты птичьего полёта в парке аттракционов «Волшебная гора» на Завеличенской набережной, 2 в субботу с 19:00 до 02:00.

Вместе с этим пройдёт выступление брейк-данс-танцоров в «Простории» в Иркутском переулке, 2. Мероприятие состоится в субботу и воскресенье с 9:00.

Окунуться в мир природы можно в библиотеке имени Каверина на Октябрьском проспекте, 7а в воскресенье в 14:00, отправиться на волшебный карнавал животных – в Театре кукол на улице Конной, 3 в субботу в 12:00.

Кроме того, все желающие могут поддержать гребцов спортивной школы «Ника» на улице Воеводы Шуйского, 9 в субботу и воскресенье с 9:30.