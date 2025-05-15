«К нам в гости приедет вся Россия»: всероссийские соревнования по брейкингу стартуют в Пскове в субботу

14:27, 15 мая 2025, ПАИ

Всероссийские соревнования по брейкингу Break Rumble, которые пройдут в спортивно-развлекательном центре «Простория» в Пскове 18 и 19 мая, соберут участников со всей России. Об этом сообщается в группе хип-хоп-центра «Хоть Отбавляй!» в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования станут отбором на финал спартакиады молодёжи, которая пройдёт в конце лета в Казани. Итоги подведут в личных зачётах среди всех возрастных групп, а также в командных стартах.

Состязания начнутся 17 мая в 9:00 выступлениями девушек 10–12 и 13–15 лет, а завершатся 18 мая командным турниром взрослых танцоров, который стартует в 19:15.

«А для всех зрителей настоятельно рекомендуем взять с собой побольше друзей и приходить в субботу и воскресенье с самого утра и до самого вечера глазеть на высший уровень. Вход для зрителей бесплатный», – отмечается в группе хип-хоп-центра.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».